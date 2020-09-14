محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني - الأمن العام، وعدد من مديريات الأمن جهود مكافحة جرائم الإتجار في المواد والأقراص المخدرة، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها. وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط 36 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلو جرام- 1572 قرص مخدر- كمية لمخدر الهيروين وزنت 200 جرام–طبنجة و10 طلقات لذات العيار- مبلغ مالي– 4 هواتف محمول بحوزة 5 أشخاص بمديرية أمن الإسماعيلية. وضبط 730 قرص مخدر–مبلغ مالي –هاتفي محمول بحوزة شخصين بمديرية أمن القاهرة. Advertisements وضبط 44 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,400 كيلو جرام-مبلغ مالي– سلاح أبيض- 3هواتف محمول بحوزة 3 أشخاص بمديرية أمن المنوفية. وفى ذات السياق، ضبط 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام-مبلغ مالي–هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص بمديرية أمن الغربية وضبط 500 قرص مخدر لعقار تامول- مبلغ مالي–هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص بمديرية أمن سوهاج. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية الهادفة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها ولا سيما.

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كانت هذه تفاصيل خبر حملة مكبرة تداهم أوكار المخدرات وتضبط 11 تاجر بحوزتهم 104 طربة حشيش وأقراص مخدرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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