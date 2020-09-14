بتعاملات 14 ألف دولار.. الأموال العامة تضبط 5 قضايا كسب غير مشروع وإتجار بالنقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، ولاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام، واستغلال النفوذ، وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 5 قضايا (نصب واحتيال على المواطنين–تزوير أوراق–انتحال صفة- اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي–كسب غير مشروع)مُتهم فيها أشخاص ضبط فيهاً نقداً (14 ألف دولار أمريكي- 46,200 ألف جنيه) وضُبط فيها مستندياً (165,952 ألاف دولار مريكي).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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