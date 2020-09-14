الجنايات العسكرية تؤجل محاكمة المتهمين بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية" لـ 21 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: أجلت محكمة جنايات شرق العسكرية، المُنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية رقم 247 لسنة 2017، لجلسة 21 سبتمبر؛ تأجيلا إداريا. وكانت محكمة شرق القاهرة العسكرية، أصدرت الحكم على 170 متهمًا في القضية رقم 247 لسنة 2016 والمعروفة إعلامياً بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية"، وعاقبت 9 متهمين بالسجن المؤبد، والمُشدد 15 سنة لـ 4 متهمين و4 أخريين بالمشدد 10 سنوات، ومُعاقبة 4 متهمين أخريين بالسجن المشدد 5 سنوات ومتهم واحد السجن 5 سنوات، وقررت إعادة أوراق 145 متهم إلى النيابة العامة لعدم الاختصاص الولائي بنظر محاكمتهم.

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