أخبار مصر | "مصر الخير" تدعم مشروعات تحلية المياه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 12:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "مصر الخير" تدعم مشروعات تحلية المياه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مؤسسة مصر الخير ممثلة في قطاع البحث العلمي بالمؤسسة، دعمها عدد من المشروعات البحثية سواء بالتمويل أو بالدعم الفني والمشاركة البحثية لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة بدعم البحث العلمي واستخدامه في تعظيم موارد الدولة وإيجاد حلول للمشكلات الحرجة والمزمنة في مجالات المياه والطاقة وتوفير الغذاء،

وقالت الدكتورة نجوي السيد رئيس قطاع البحث العلمي والابتكار بمؤسسة مصر الخير، لدينا العديد من المشروعات البحثية في مختلف المجالات الحيوية والهامة والتى توفر حلول لمشكلات تعاني منها الدولة في مجالات المياه والطاقة والغذاء والصحة.

وأضافت هناك بحث لتصميم وتنفيذ وحدة لتنقية المياه بالحفز الضوئي من الملوثات العضوية مثل مياه الرى الملوثه ومياه الامطار ويتم تنفيذه بالتعاون مع معهد بحوث الصحراء حيث يتم علاج المياه المستخدمة لاعادة استخدامها بعد التنقية لتكون صالحه للرى، وقد تم تصنيع نموذجين أحدهم معملى والآخر نصف صناعى وجارى تجربتهم فى أماكن عدة.

ونظرا لمواجهه مصر أزمة في المياة والطاقة تقوم المؤسسة بتنفيذ مشروع أخر هو " قنوات الرى المغطاة بالالواح الشمسية "، ويتم تنفيذه بالتعاون مع جامعة النيل ويهدف الى تغطية القنوات المائيه بوحدات انتاج الطاقه الشمسيه للحد من تبخر المياه مع إنتاج الطاقة والكهرباء بكميات مناسبه وسعر زهيد على المدى الطويل، مما يوفر بخر المياه وعدم اهدارها بالاضافة الى توفير طاقة نظيفه، وهناك ميزة أخرى للقنوات الشمسية هى توفير مساحات شاسعه من الاراضى لأن تركيب اللوحات الشمسيه على قنوات الرى يجعل هذه الالواح لا تحتاج إلى أي أراضى إضافية، كما أنه جارى إنشاء نموذج محاكاه لقناة توشكى ليتم تعيميم التجربة في أكثر من مكان.

Advertisements

وكشفت رئيس قطاع البحث العلمي والابتكار بمؤسسة مصر الخير، النقاب عن مشروع آخر لتحسين إستخدام المياه، وهو مشروع المياه الرمادية، مشيرة إلى أن المياه الخارجة من المغاسل وأحواض الإستحمام والغسالات والمصارف الأرضية سميت رمادية لأنها ليست بالماء النقي «المياه البيضاء» وليست بالماء الملوث جدا « المياه السوداء» ونظرا لتضاؤل كمية المياه الجوفية والتكلفة الباهظة لمحطات الصرف الصحي أدى ذلك لتوليد رغبة لإعادة إستخدام المياه الرمادية.

حيث يستهلك الفرد 150 لتر مياه يوميًا تقريبا 75 % منها مياه رمادية تحتاج إلى معالجات أقل تعقيدًا لتتحول إلى مياه صالحة للإستخدامات الثانوية مثل ري الحدائق وأغراض التنظيف وصناديق الطرد بدورات المياه واستخدامات أخري ويتم تنفيذ هذه الوحدة بالمساجد والمدارس والمباني الإدارية والسكنية والمنشئآت الصناعية بهدف تقليل استهلاك المياه وبالفعل تم تنفيذ اكثر من 15 وحدة في العديد من الاماكن والمحافظات المختلفة وقد تم عرض الوحدة فى معرض اطلاق طاقات المصريين فى مارس 2018.

كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أوصى بتطبيق الوحدة بالمبانى الادارية للدولة، ويتم ذلك الآن بالتعاون مع مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع لوزارة الانتاج الحربي ومركز تطوير المشروعات وتكنولوجيا الابحاث العلمية تنفيذ وحده للمعالجة بالمركز الطبي التخصصي للانتاج الحربي بتمويل من مؤسسة مصر الخير بالاضافة لتنفيذ 7 وحدات معالجة في أماكن مختلفة بتمويل من البنك الاهلي المصري. وتابعت، هناك أيضا مشروع لتحلية المياه بقرية شماس بمحافظة مطروح يتم تنفيذه بشراكة مع مركز بحوث الصحراء وذلك لمساندة جهود الدولة في توفير سبل معيشة كريمة لجميع قاطني المحافظات الداخلية والحدودية حيث تعتمد تلك المجتمعات القبلية المعزولة بشكل كامل على مياه الشرب من الأمطار أو نقل المياه من أماكن بعيدة بتكلفة عالية وجودة منخفضه لذلك تعتبر مشروعات تحلية المياه هي الطريقة المثلي لمواجهة الفقر المائي في تلك المناطق المعزولة.

حيث يتم توفير المياه المحلاه الصالحة للشرب لأهالي هذه المناطق الحدودية وقد اقامت مؤسسة مصر الخير أول وحدة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية بمحافظة مطروح عام 2014 بتمويل كامل من مؤسسة مصر الخير وبعد نجاح التجربة، جارى الان تنفيذ وحدة اخرى بقرية شماس بمحافظة مطروح بتمويل من البنك الأهلى.