أخبار مصر | وزيرة الصحة: ٤ امتحانات تدريبية لتأهيل الأطباء على امتحان مزاولة المهنة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 12:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: ٤ امتحانات تدريبية لتأهيل الأطباء على امتحان مزاولة المهنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم، الاثنين، اجتماعًا بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، لمتابعة الاستعدادات النهائية للامتحانات التجريبية تمهيدًا للامتحان القومي لترخيص مزاولة المهنة للأطباء والمقرر عقده مرتين سنويًا خلال شهري فبراير وسبتمبر بداية من العام القادم، والذي سيطبق على خريجي كليات الطب بداية من دفعة ديسمبر ٢٠١٩.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان للتعليم الطبي المهني، والمهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عبدالسلام شلبي الأمين المساعد للجنة العليا للتخصصات الطبية بالزمالة المصرية، وأعضاء اللجنة العلمية المختصة بوضع أسئلة الامتحان.

وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تشكيل اللجنة العلمية الخاصة بوضع امتحانات ترخيص مزاولة مهنة الطب، برئاسة الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان للتعليم الطبي المهني، وتضم استشاريين من وزارة الصحة والسكان وأساتذة من الجامعات المصرية والمركز القومي للبحوث، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة المصري.

وأشار إلى أن الوزيرة شهدت تجربة عملية للامتحان القومي الإلزامي والنهائي المقرر عقده في شهري فبراير وسبتمبر القادمين، للحصول على ترخيص مزاولة المهنة للأطباء، حيث أطلعت الوزيرة على هيكل الامتحان النهائي ومنظومة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالامتحان.

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