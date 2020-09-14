مصر | ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل السيارات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 12:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل السيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فقد تمكنت مباحث قسم شرطة التجمع الأول من ضبط (مبلغ مالى قدره 7800 جنيه، مفك، سلاح أبيض عبارة عن سنجة، هاتف محمول، سيارة مستأجرة، سيارة ملاكى)، بحوزة (سائقين – مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون – لهما معلومات جنائية مسجلة ) وذلك حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "مستأجرة، كما تم بإرشاد أحدهما ضبط "سيارة ملاكى" أقر بشرائها من متحصلات الواقعة.
بمواجهة المتهمان إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأنهما كونا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص فى إرتكاب جرائم السرقات من داخل السيارات، وأن السيارة الملاكى والهاتف المحمول مشتراه من متحصلات جرائم السرقة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي سياق أخر، تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط ممرض بإحدى المستشفيات لإستغلاله موقعه الوظيفى والإستيلاء على كميات مختلفة من العقاقير الطبية والأدوية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى والتربح من بيعها.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ممرض بإحدى المستشفيات بالإستيلاء على أدوية من المستشفى جهة عمله لبيعها فى السوق المحلى والإستيلاء على ثمنها.
و أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام (ممرض بقسم الحروق بإحدى المستشفيات، بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه ممرض بقسم الحروق بالمستشفى وإستولى على كميات مختلفة من العقاقير الطبية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى جهة عمله للعلاج من بعض الأمراض، وكذا مرضى فيروس كورونا وإخفائها بمسكنه وبيعها عقب تجميع كميات كبيرة منها للإستيلاء على ثمنها مستغلًا الظروف الراهنة وتزايد الطلب فى السوق المحلى على الأدوية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف مسكنه وضبطه، وبتفتيش المسكن عثر على 157 عبوة دوائية مختلفة الأنواع مدون عليها "خاص بوزارة الصحة ممنوع تداولها وبيعها.
وبمواجهة المتهم إعترف بإستيلائه على العقاقير المضبوطة بمسكنه من المستشفى جهة عمله بقصد بيعها والإستيلاء على ثمنها.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.