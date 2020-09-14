مصر | ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل السيارات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 12:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل السيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول من (مدير إحدى شركات الخدمات العقارية – مقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بإكتشافه كسر زجاج السيارة خاصته وسرقة مبلغ 37 ألف جنيه من داخلها عقب صرفهم من أحد البنوك بدائرة قسم التجمع الخامس).

فقد تمكنت مباحث قسم شرطة التجمع الأول من ضبط (مبلغ مالى قدره 7800 جنيه، مفك، سلاح أبيض عبارة عن سنجة، هاتف محمول، سيارة مستأجرة، سيارة ملاكى)، بحوزة (سائقين – مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون – لهما معلومات جنائية مسجلة ) وذلك حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "مستأجرة، كما تم بإرشاد أحدهما ضبط "سيارة ملاكى" أقر بشرائها من متحصلات الواقعة.