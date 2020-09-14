مصر | روج لها عبر "فيسبوك".. ضبط 6 آلاف كبسولة مدرجة بجداول المخدرات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 12:17 مساءً - انت الان تقراء خبر روج لها عبر "فيسبوك".. ضبط 6 آلاف كبسولة مدرجة بجداول المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط 6000 كبسولة ليرولين " من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية ومدرجة بجدول المخدرات" – مبلغ مالى) حوزة ( طبيب بيطرى - مقيم بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 3 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا "سرقة، تبديد " ).

ذلك عقب قيامه بعرض أقراص مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمحظور تداولها للبيع عبر موقع التواصل الإجتماعى" فيس بوك " وترويجها على عملائه بأسعار مرتفعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون، حيث تم إستدراجه بدعوى شراء كمية من العقاقير الطبية والإتفاق على التقابل بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لإتمام عملية الشراء، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه والتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه.

وبمواجهته إعترف بقيامه بعرض الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمحظور تداولها للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعى" فيسبوك " من خلال عدة صفحات وترويجها على عملائه بأسعار مرتفعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى العقاقير المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق أخر، تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط ممرض بإحدى المستشفيات لإستغلاله موقعه الوظيفى والإستيلاء على كميات مختلفة من العقاقير الطبية والأدوية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى والتربح من بيعها.

Advertisements

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ممرض بإحدى المستشفيات بالإستيلاء على أدوية من المستشفى جهة عمله لبيعها فى السوق المحلى والإستيلاء على ثمنها.

و أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام (ممرض بقسم الحروق بإحدى المستشفيات، بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه ممرض بقسم الحروق بالمستشفى وإستولى على كميات مختلفة من العقاقير الطبية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى جهة عمله للعلاج من بعض الأمراض، وكذا مرضى فيروس كورونا وإخفائها بمسكنه وبيعها عقب تجميع كميات كبيرة منها للإستيلاء على ثمنها مستغلًا الظروف الراهنة وتزايد الطلب فى السوق المحلى على الأدوية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف مسكنه وضبطه، وبتفتيش المسكن عثر على 157 عبوة دوائية مختلفة الأنواع مدون عليها "خاص بوزارة الصحة ممنوع تداولها وبيعها.

وبمواجهة المتهم إعترف بإستيلائه على العقاقير المضبوطة بمسكنه من المستشفى جهة عمله بقصد بيعها والإستيلاء على ثمنها.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.