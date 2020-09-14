شكرا لقرائتكم خبر عن سقارة تستقبل أول فوج سياحي من فرنسا بعد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت منطقة آثار سقارة اليوم اول فوج سياحي من فرنسا وذلك بعد حوالي ١٤ يوما من استئناف مصر لحركة السياحة الثقافية.

وقد استمتع الفوج السياحي بجولة في المنطقة الأثرية، أعربوا خلالها عن سعادتهم بزيارة مصر للتعرف على حضارتها العريقة، وتمنوا أن يتم الإعلان عن تفاصيل الكشف الأثري والتوابيت المغلقة التي تم العثور عليها في منطقة سقارة أثناء تواجدهم في مصر، حيث أن الأفلام الدعائية التي تم نشرها عنه في الإعلام وعلي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة قد أبهرتهم وشدت انتباههم لمعرفة المزيد عنه وعما تضمنه هذه التوابيت، ثم توجه الفوج بعد ذلك لزيارة منطقة دهشور الأثرية.

وعلي صعيد متصل اقترح محمد عثمان رئيس لجنة تسوبق السياحة الثقافية، تنظيم رحلات افتراضية لمنطقة سقارة، على منصات التواصل الاجتماعي، ودعوت محبي الحضارة المصرية لنشرها على حساباتهم الشخصية.

قال «عثمان» لـ«المصري اليوم» أن الأثار المصرية، هي المنتج السياحي المميز للمنتجات السياحية المصرية، خاصة، وأن الحضارة المصرية، لم تبوح بعد بكل أسرارها، وما زال هناك العديد من الأسرار التي تروي حكايات تاريخ الإنسانية، والسائح المرتقب شغوف بها.

وأضاف أن فريق العمل بوزارة السياحة والأثار بقيادة د. خالد العناني وزير السياحة والأثار، ود. مصطفي وزيري لديهم الكثير مما يجذب ولفت انتباه العالم لمصر بكل مقاصدها، مؤكدا على أن القطاع الخاص السياحي، بشكل عام ولجنة تسوبق السياحة الثقافية تعمل حاليا على دعم تسويق وترويج مصر.

Advertisements