شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيق يبدأ تلقي رغبات طلاب الشهادات المعادلة غدا.. ٢٠ ألف يلتحقون بالجامعات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يبدأ غدا الموقع الالكتروني للتنسيق استقبال رغبات الطلاب من الشهادات المعادلة. حيث يمكن تسجيل الرغبات من خلال الرابط التالي https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx وسوف يتم قبول طلاب الشهادات المعادلة الأجنبية بنسبة ٥٪‏ مثل الأعوام السابقة، وفيما يخص الشهادات العربية سيتم قبولهم وفقا للنسبة المدونة، وبما لايقل عن ٥٪‏ أيضا»، مما يشير إلى قبول ما يقرب من 20 ألف طالب وطالبة بالشهادات المعادلة العربية والأجنبية كحد أقصى بالجامعات الحكومية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,009

تعافي 84,161

وفيات 5,648

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