شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس: الجميع مدينون لله.. ولا يمكننا أن ندّعي مغفرة الله لنا إن لم نمنح مغفرتنا لبعضنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين، وذلك بساحة القديس بطرس، مساء أمس الأحد.

وقبل الصلاة، ألقى كلمة رعوية، قال فيها «في المثل الذي نقرؤه في إنجيل اليوم، مثل الملك الرحيم، نجد لمرّتين هذا الطلب: «أَمهِلني أُؤَدِّ لَكَ كُلَّ شَيء»، في المرّة الأولى يقولها العبدالذي عَلَيهِ عَشرَةُ آلافِ وَزنَة لسيّده، إنه مبلغ كبير أما المرّة الثانية فيكرّرها عبدٌ آخر للسيد عينه، هو أيضًا كان مدينًا، ولكن ليس لسيّده وإنما للعبدالذي كان عليه ذلك الدين الكبير. لكن دينه كان صغيرًا جدًّا».

وتابع:«جوهر المثل هو المغفرة، التي أظهرها السيد إزاء العبدالذي كان له عليه الدين الأكبر، مستطرداً: نجد في المثل موقفين مختلفين، موقف الله – الذي يمثله موقف السيّد –، وموقف الإنسان، في الموقف الإلهي غلبت الرحمة على العدالة، بينما اقتصر الموقف البشري على العدالة، فلا يمكن حلُّ كلُّ شيء في الحياة بواسطة العدالة وهناك حاجة لتلك المحبة الرحيمة.

وقال «فرنسيس» كم من المعاناة، وكم من الجراح، وكم من الحروب يمكننا تجنبها، لو كانت المغفرة والرحمة هما أسلوب حياتنا، من الضروري أن نطبِّق المحبّة الرحيمة في جميع العلاقات الإنسانية بين الأزواج، بين الوالدِين والأبناء، داخل جماعاتنا وداخل المجتمع أيضًا والسياسة، يساعدنا مثل اليوم لكي نفهم بالكامل معنى تلك الجملة التي نتلوها في صلاة الأبانا .

واستطرد:«لا يمكننا أن ندّعي مغفرة الله لنا إن لم نمنح بدورنا مغفرتنا للقريب، إن لم نجتهد لكي نغفر ونحب فلن نُحبَّ ولن يُغفر لنا أيضًا».

واختتم البابا فرنسيس كلمته، قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي لابد ان ندرك كم نحن مدينون لله، ولكي نتذكّر ذلك على الدوام.

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