شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مبادرة «حياة كريمة».. بدء فعاليات قافلة طبية بقرية جبل الطير بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ، اليوم الاثنين، فعاليات قافلة طبية تنظمها مديرية الصحة بالمنيا، بقرية جبل الطير التابعة لمركز سمالوط، على مدار يومين متتاليين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالاهتمام بمواطني المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال- الباطنة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر»، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن مبادرة حياة كريمة، وجهود وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.