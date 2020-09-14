شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مبادرة «حياة كريمة».. بدء فعاليات قافلة طبية بقرية جبل الطير بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تبدأ، اليوم الاثنين، فعاليات قافلة طبية تنظمها مديرية الصحة بالمنيا، بقرية جبل الطير التابعة لمركز سمالوط، على مدار يومين متتاليين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالاهتمام بمواطني المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.
أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال- الباطنة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر»، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن مبادرة حياة كريمة، وجهود وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
101,009
-
تعافي
84,161
-
وفيات
5,648
كانت هذه تفاصيل خبر ضمن مبادرة «حياة كريمة».. بدء فعاليات قافلة طبية بقرية جبل الطير بالمنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.