شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حدائق أكتوبر يشرع في زراعة وتشجير مركز شباب «ابني بيتك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شرع جهاز مدينة حدائق أكتوبر في زراعة وتشجير مركز شباب منطقة «ابني بيتك» بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، بمشاركة بعض أبناء المنطقة تمهيدا لافتتاحه قريبًا. وقال مصدر مسؤول بالجهاز إن عمليات التجميل والتشجير مستمرة حتى الانتهاء من كل الأعمال وإعداده لخدمة أبناء المنطقة والأماكن المجاورة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,009

تعافي 84,161

وفيات 5,648

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