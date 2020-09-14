شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 88 مرشحًا محتملًا للنواب طبيًا ونفسيًا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت الإحصائيات الصادرة عن 3 مستشفيات ومعمل تحاليل في المنيا إجراء الفحص الطبي لعدد 88 مرشحا محتملا لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة نفسيا وعصبيا، وإجراء التحاليل للتأكد من عدم تعاطيه المخدرات والمسكرات خلال الأيام الماضية. وأكدت الإحصائيات بإشراف الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إجراء الفحص الطبي لعدد 54 شخصا بمستشفي المنيا العام، و20 بمستشفي ملوي العام، و21 بمستشفي مغاغة العام نفسيا وعصبيا، وإجراء التحاليل بالمعامل بمدينة المنيا. وأكد الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن التقدم للفحص الطبي إلكترونيا من خلال موقع الهيئة العليا للانتخابات وإرسال النتائج سرية ودقيقة أيضا للجنة المشرفة على الانتخابات، مؤكدا تقديم جميع التسهيلات للمترددين على الفحص الطبي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,009

تعافي 84,161

وفيات 5,648

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فحص 88 مرشحًا محتملًا للنواب طبيًا ونفسيًا في المنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.