شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد الصليب المقدس اليوم .. والأنبا باخوم يهنئ الأقباط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية اليوم الاثنين، بعيد ارتفاع الصليب المقدس، وحسب التقليد هو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانة الصليب المقدس ورفعته على جبل الجلجلة وبنت فوقه كنيسة القيامة. وهنأ الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية للكاثوليك، الآباء الكهنة والرهبان والراهبات، وكل الأنشطة الرسولية، وشعب الإيبارشية البطريركية بعيد الصليب المقدس.

وقال «باخوم»، في رسالة تهنئة إلى الشعب، «تحتفل الكنيسة اليوم بعيد ارتفاع الصليب المقدس، صليب المسيح يذكرنا ان الطريق للبنوة الإلهية أصبح مفتوحا ويمكن أن نسير فيه، أن نصبح أبناء الله، اصبح ممكنا وليس علينا ان نأكل من شجرة معرفة الخير والشر، بل نأكل من شجرة الحياة الذي اتخذ منها المسيح صليبه».

وتابع،:«هذا العيد يذكرنا ان العمل والدخول في مشيئة الله أصبح ممكنا، وليس مستحيلا، فهو مات عنا ونحن متنا معه والآن يتبقى لنا فقط حياة، وحياة أبدية».