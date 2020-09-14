شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: نعمل لصالح المواطن البسيط.. وأعضاء مجلس النواب «نبض الشارع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، إننا جميعًا نعمل لصالح المواطن البسيط، وأنه يقدر ويثمن دور أعضاء مجلس النواب في حل المشكلات المختلفة واصفاً اياهم بأنهم نبض الشارع، مشيرًا إلى تعاون كل الأجهزة والنواب والمجتمع المدني لحل تلك المشكلات بما يصب في صالح المواطن السكندري.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع أعضاء مجلس النواب، لمناقشة أبرز القضايا الأساسية التي تهم الشارع والمواطن السكندري، وعلى رأسها ملف قانون التصالح، وذلك بحضور النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة.

واستجاب «الشريف» لمطالبات نواب الإسكندرية؛ إذ أصدر المحافظ القرار رقم ٦٠٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل نسبة الخصم الخاص بقيمة سعر المتر في مخالفات البناء لتصبح ٤٠٪؜ بدلا من ٢٥٪ على مستوى الإسكندرية.

وأكد أن القرار يأتي بناء على لجان متخصصة وآليات قانونية، مطمئنًا المواطنين بأن هناك تقييم مستمر من جانب تلك اللجان، مشيرًا إلى أنه سيتم مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة، على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.

وأوضح المحافظ أن الإسكندرية لها خصوصية معينة في ملف المخالفات، لافتًا إلى أن غالبية المخالفات بها رأسية وأدوار علوية وتعدي على خط التنظيم، قائلا إننا نعمل على معالجة أمور قديمة منذ سنوات في هذا الملف.

وأشار إلى أنه خلال الفترة من ١/١/ ٢٠٢٠ وحتى الآن كان لدينا ٢٣٥٨ قرار إزالة، نفذ منهم عدد ١٦٤٥حالة إزالة، بالإضافة إلى عدد ١٢٨٥حالة إزالة فورية من خلال وحدة الإزالة الفورية التي أنشأتها المحافظة للتدخل السريع لمواجهة أعمال البناء المخالف.

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