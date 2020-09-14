شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور تامر سمير نائبًا لرئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، عن صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور تامر سمير نائبًا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خلفا للدكتور حسين المغربى لبلوغه سن المعاش. ووجه رئيس جامعة بنها التهنئة للدكتور سمير، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في مهام منصبه الجديد، كما وجه «السعيد» الشكر للدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة السابق، على جهوده المخلصة في العمل، مؤكدا أنه أدى كل ما لديه لخدمة الجامعة في وقت صعب. يذكر أن الدكتور تامر سمير أستاذٌ بكلية الهندسة بشبرا ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,009

تعافي 84,161

وفيات 5,648

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