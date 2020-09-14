شكرا لقرائتكم خبر عن البعثات الأجنبية بالبر الغربي تدعم مرضى السرطان بأورام الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى مرضى السرطان في مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر خلال زيارات سابقة دعما كبيرا من وفود البعثات الأثرية الأجنبية بالبر الغربى، وذلك للمساهمة في تقديم الدعم اللازم لصالح عشرات الآلاف من مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج اليومى داخل أقسام المستشفي المختلفة.

وحرص وفد البعثة الأثرية الأجنبية بالبر الغربى خلال زيارتهم السابقة للمستشفي على لقاء عدد من المرضي، وتحدثوا معهم لمعرفة طبيعة العلاج المقدم لهم وسبل تقديم الدعم لأبناء صعيد مصر.

البعثات الأجنبية بالبر الغربى تدعم مرضى السرطان باورام الاقصر

ورافق الوفد الأجنبي الأطباء بالمستشفى في جولة على أقسام العلاج الكيماوي والإشعاعي وغرف الإقامة الداخلية والرعاية المركزة والعمليات التي تعمل لخدمة الآلاف من المرضي بمحافظات الصعيد، لتعريفهم بآخر التطورات العلمية التي حققها المستشفي، ومنها نشر أبحاث لفريق معمل الباثولوجى في الدوريات العالمية.

والتقط وفد البعثة الأثرية الأجنبية بالبر الغربى الصور التذكارية داخل المستشفي برفقة المرضي والأطباء والممرضين، وقدموا تبرعات.

البعثات الأجنبية بالبر الغربى تدعم مرضى السرطان باورام الاقصر

وأكدوا سعادتهم الكبيرة بتلك الزيارة المميزة واستمرارهم في مسيرة دعم المرضي بإطلاق مبادرة في بلادهم لجمع التبرعات لصالح المرحلة الثالثة في أول صرح طبي مجاني بصعيد مصر، كما قدموا الشكر لإدارة المستشفى على الخدمة الطبية المميزة التي تتم داخله، موجهين الدعوة للجميع لزيارة المستشفى ودعمه بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

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