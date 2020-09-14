شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بجامعة طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، عن فتح باب تقليل الاغتراب للكليات المناظرة والغير مناظرة لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات في حدود نسبة 10%، وذلك اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوع، وذلك في ضوء قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح الدكتور الرفاعي مبارك، أنه وفقاً للضوابط والشروط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات تتمثل قواعد تقليل الاغتراب بين الكليات أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع، ويكون التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، على أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني حيث لا توجد تحويلات ورقية، الى جانب استيفاء شروط التحويل لبعض الكليات مثل "اختبارات القدرات" التي أجريت قبل انطلاق تنسيق المرحلة الأولى.