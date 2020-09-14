شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يوجه رؤساء المراكز بتقديم التسهيلات لإنهاء إجراءات التصالح في وقت قياسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومدير إدارة التفتيش الهندسي للمحافظة، بتطبيق القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء للقرى والنجوع والتوابع لـ50 جنيه للمتر، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتخفيف عن المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية التي يمر بها الأهالي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والعقيد أ.ح محمد حسن الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية التسع، وجميع رؤساء القرى، ومديري الإدارات الهندسية، ومسئولي التنظيم، ومديري إدارات التخطيط العمراني، والتفتيش الهندسي.

من جانبه، استعرض نائب المحافظ، تحليل نتائج الحصر وبيانات المخالفات وانواعها بنطاق المحافظة، بالاستعانة بالخريطة المعدة بمعرفة جهاز التعبئة العامة والاحصاء وبمنظومة المتغيرات المكانية

وأكد المحافظ، أن المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية تسعى دائمًا للوقوف بجانب المواطنين، وتحقيق السلامة الإنشائية للمباني حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين، مشددًا على المتابعة المستمرة والدقيقة لكل فني التنظيم، وتفعيل ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية، والتي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو تعدي على أملاك الدولة.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز ومديري المراكز التكنولوجية، بتقديم كل التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات في وقت قياسي، ودون أي أعباء عليهم، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية والمدن، من خلال اتخاذ أساليب التعقيم والتطهير، وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار في حالة الازدحام داخل المركز.

Advertisements