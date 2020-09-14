شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة توصيلات أسلاك الكهرباء العشوائية بالعمارات السكنية بملوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قامت الوحدة المحليّة لمجلس قروى إبشادات برئاسة سند مختار، ومسئول شبكة الكهرباء بإزالة الأسلاك الكهربائية الموصله بطريقة عشوائية بالعمارات السكنيه الأولى بالرعاية بقريه عرب بني خالد. جاء ذلك خلال جولة اللواء اركان حرب احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، بالمرور على العمارات الأولى بالرعاية بعرب بنى خالد بمجلس قروى ابشادات والذى شدد خلال المرور بسرعة ازالة كافة التوصيلات اسلاك الكهرباء العشوائية بنطاق العمارات السكنية وذلك حفاظاً على ارواح المواطنين.

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