شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير مخرات السيول بجنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر،صباح اليوم، حملة مكبرة لتطهير البرابخ ومخرات السيول في قري الشغب والدبابية والحميدات ونجع أبوسعيد، وذلك لمعاينتها على أرض الواقع والتأكد من أعمال تنظيفها وتجهيزها قبيل دخول فصل الشتاء، لحماية المواطنين بتلك القري من خطر السيول.
قاد الحملة المهندسة صباح منصور نائب رئيس مدينة إسنا، جمال عبدالمحسن رئيس غرفة العمليات بالمدينة،بقيادة محسن الشامى مدير عام الكوارث والأزمات بالمحافظة، ولجنة مكونة من الاغاثة والصحة والقرى والتضامن والأزمات والعمليات.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
101,009
-
تعافي
84,161
-
وفيات
5,648
كانت هذه تفاصيل خبر تطهير مخرات السيول بجنوب الأقصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.