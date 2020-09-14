شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير مخرات السيول بجنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر،صباح اليوم، حملة مكبرة لتطهير البرابخ ومخرات السيول في قري الشغب والدبابية والحميدات ونجع أبوسعيد، وذلك لمعاينتها على أرض الواقع والتأكد من أعمال تنظيفها وتجهيزها قبيل دخول فصل الشتاء، لحماية المواطنين بتلك القري من خطر السيول.

قاد الحملة المهندسة صباح منصور نائب رئيس مدينة إسنا، جمال عبدالمحسن رئيس غرفة العمليات بالمدينة،بقيادة محسن الشامى مدير عام الكوارث والأزمات بالمحافظة، ولجنة مكونة من الاغاثة والصحة والقرى والتضامن والأزمات والعمليات.