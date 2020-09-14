شكرا لقرائتكم خبر عن أزالت اسم وصورة شهيد من الصفحة الرسمية .. استبعاد مديرة مدرسة بالإسكندرية وإحالتها للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، قرارا الاثنين، باستبعاد مديرة مدرسة الشهيد محمد على المسيري الإعدادية بنات، التابعة لإدارة العجمى التعليمية من منصبها وإحالتها للشئون القانونية للتحقيق معها لقيامها بازالة صورة واسم الشهيد محمد على المسيرى من الصفحة الرسمية للمدرسة.

وكلف «الديب»، الإدارة العامة للتعليم العام بالمديرية بتشكيل لجنة عاجلة لبحث الشكوى المقدمة من والدة الشهيد محمد على المسيري، المطلق اسمه على المدرسة بانتزاع اسم وصورة الشهيد من الصفحة الرسمية للمدرسة، كما جرى تكليف وكيلة المدرسة بتسيير الأعمال بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.

وقال أن الشهداء الأبرار، قدموا دمائهم وأرواحهم الطاهرة فداء للوطن، لذلك وجب تخليد ذكراهم ورعاية أسرهم رعاية كاملة عرفاً وامتناناً وتقديراً لشهداء مصر الأبرار لما قدموه من أجل حماية الوطن وسلامة أراضيه .