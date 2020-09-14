شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الفلاحين تؤكد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الألبان واللحوم والأرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن مصر حققت الاكتفاء الذاتى من الخضروات والفواكة واللحوم البيضاء والأرز والحليب والألبان وحققت مصر عددا من الإنجازات فى المشروعات الزراعية العملاقة ونصدر أكثر من 13 صنفا من الخضروات والفاكهة للأسواق الدولية.

وأضاف نقيب الفلاحين، أن مصر الآن لديها اكتفاء ذاتى من الحليب الطازج بإنتاجية تصل لنحو 7 ملايين طن سنويا وأن مصر تتجه حاليا لإنشاء وتطوير ودعم مراكز تجميع الألبان لتحقيق أقصى منفعة لمنتجى الألبان، خاصة صغار المنتجين الذين يمثلون 80%.

وتابع نقيب الفلاحين، أن مصر تكتفى ذاتيا من جميع الخضروات والفواكة حاليا وصدرت فائض وصل إلى 4 مليون طن وتكتفي ذاتيا من الأرز بزراعة مساحة تصل إلى 1.2 مليون فدان بإنتاجيه تصل لـ 3.2 مليون طن أرز أبيض تقريبا رغم الارتباك الذى أحدثته جائحة كورونا وقاربت مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم البيضاء بإنتاجيه تصل لنحو 1.4 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاء ذاتيا بنحو 95%.

وأوضح نقيب عام الفلاحين أن انتاج مصر من الأسماك بلغ 1.9 مليون طن منهم نحو 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكى و300 ألف طن من المصايد الطبيعية مما جعل مصر تتربع على عرش الاستزراع السمكى قارة وتحتل المرتبة السادسة عالميًا في مجال الاستزراع السمكى.

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كانت وزارة الزراعة أكدت أنه يتم تفعيل البروتوكولات الموقعة مع البنوك الوطنية لتمكين صغار المربين ومنتجي الألبان والمزارعين من توفير لبن عالي الجودة خالي من الملوثات والشوائب، إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل في المناطق الريفية بمصر، وخاصة أننا نغطى احتياجاتنا من الألبان الطازجة السائلة بنسبة 100%، بل ونصدر ما يزيد عن احتياجاتنا منها إلى الخارج، تنفيذ لتكليفات القيادة السياسية بشأن رفع كفاءة مراكز تجميع الألبان ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامى والذى يضمن جودة الحليب، سواء كان للاستهلاك الطازج، أو للتصنيع.