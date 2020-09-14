شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للطفولة" يطالب بالسجن المؤبد لليوتيوبر أحمد حسن وزينب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صبرى عثمان مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والإمومة، تفاصيل التقدم ببلاغ ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، حول فيديو المقلب في طفلتهما ايلين، والذي تضمن تلوين زينب وجهها باللون الأسود، والاقتراب من ابنتهما النائمة، التي استيقظت على ملامح مختلفة لوالدتها، ما تسبب في دخولها بنوبة بكاء شديدة، وسط ضحك الأم.

وقال مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والإمومة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، on، إن الفيديو يعد استمرارا للاستفزاز وحالة الاستهتار من الأب والأم، في ظل الوضع متكرر، مضيفًا أن البحث عن الشهرة والمال والكسب السريع هدفهم الأساسي، وللأسف القناة تلقى رواج ومشاهدة ويجنيان المال على حساب أي شخص ووصل إلى أنه على حساب ابنتهما.

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وواصل:" هذا مسلسل جديدة من حالتهم السيئة، وللأسف هؤلاء يجنون أرباحًا على حساب الطفلة والمجتمع، والواقعة مخالفة للقانون".

وتابع: "ما حدث إساءة وسوء معاملة واستغلال تجاري لطفلة، وجريمة وعقوبتها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر، تصل للسجن المؤبد، وغرامتها 500 ألف جنيه، لأن الجريمة وقعت من الأب والأم ضد طفل".