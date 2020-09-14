شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة يستقبل "سيدة القطار" لتكريمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت منذ قليل، الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، اليوم الإثنين، بمقر المجلس، صفية أبو العزم المعروفة إعلامياً بسيدة القطار، لتكريمها على الدور الذى قامت به فى الدفاع عن مجند أثناء تواجدها بأحد القطارات.

كانت رئيس المجلس القومى للمرأة، تواصلت مع صفية أبو العزم الملقبة بسيدة القطار، لتقديم الشكر لها على ما قامت به من موقف مشرف مع المجند داخل القطار، ورفضها التام لما بدر عن الكمسارى وإصراره على إنزال المجند بسبب ثمن التذكرة.

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وأكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن ذلك ليس جديد على المرأة المصرية، وأن ما قامت به عمل إنسانى رائع، وأن السيدة المصرية دائما ما يظهر معدنها الأصيل، مؤكدة أنها قررت ضمها إلى المجلس القومي للمرأة فرع محافظة الغربية تقديرا لدورها.