وزير القوى العاملة يعلن بدء التدريب المجانى للشباب على 7 مهن

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا ، فضلاً عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.

وفي هذا الإطار أعلنت مديرية القوي العاملة الإسكندرية، عن بدء الدورات التدريبية مجانا على ٧ مهن مطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي وذلك بمراكز التدريب المهني التابعة لها.

وأوضح ياسر سعيد مدير المديرية أنه سوف يتم البدء في عملية التدريب فور التسجيل على هذه المهن ، والتي تشمل مجالات: صيانة واصلاح المحمول ، وتفصيل وحياكة، وتبريد وتكييف، ولحام، وخراطة، وصيانة الأجهزة المنزلية، والوميتال.

ولفت إلي أن المتدرب سيحصل خلال فترة التدريب على عدد من المميزات تشمل :حافز تدريب عبارة عن بدل انتقال يومي للمتدرب خلال فترة التدريب، فضلا عن التأمين على المتدرب خلال فترة التدريب ، وتوفير فرص عمل بعد انتهاء التدريب للمتميزين، مع منح المتدربين شهادة معتمدة من المديرية ، مع توفير جميع الأدوات والمعدات للمتدرب مجانا، مؤكداً أن جميع صالات وأماكن التدريب يتم تعقيمها يوميا .

وحدد مدير المديرية شروط الالتحاق، أن يكون المتقدم من خريجي الجامعات أو المعاهد العليا والمتوسطة، وسن المتقدم من ١٨ حتى ٤٥ عاماً على أن يتم التسجيل بمراكز تدريب مهني محرم بك، وشرق، والحضرة ،والهانوفيل:

كما يمكن التسجيل الالكتروني على الموقع الخاص بمراكز التدريب:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__gUMixBUNDRMRFRTVlFUQVZZWVlDM1FKN0tVT0Q2Ni4u