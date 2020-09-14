شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر الطيران" تسير 26 رحلة جوية تقل 2100 راكب إلى عدة وجهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم الإثنين، رحلاتها إلى 26 وجهة دولية، تنقل على متنها ما يقرب من 2100 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وصرحت مصادر بشركة مصر للطيران، بأن الشركة سوف تسير رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلى كل من، باريس، لندن، ميلانو، اسطنبول، نيروبي، الخرطوم، بيروت، البحرين، الشارقة، و 3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى أبوظبي، و 4 رحلات استثنائية إلى كل من جدة، أبها، الرياض، الدمام، و 6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من أسوان، الأقصر، بالإضافة إلى رحلتين شحن جوى.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

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كما تمت مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.