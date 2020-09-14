الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الدولة بإنشاء 3 دوائر ومحكمتين بالغردقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الاثنين، قرار المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بإنشاء الدوائر والمحاكم التالية، بمجمع محاكم مجلس الدولة، الكائن بتقسيم امتداد السلام بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، على النحو التالي: 1.دائرة لمحكمة القضاء الإدارى. 2.محكمة إدارية. 3.محكمة تأديبية. 4.دائرة لهيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية. Advertisements 5.دائرة لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى. كما نص القرار على إحالة جميع الدعاوى والطعون والطلبات المنظورة، أمام دوائر محكمة القضاء الإدارى، والمحكمة الإدارية، والمحكمة التأديبية لمحافظة قنا، والتي أصبحت من اختصاص دائرة محكمة القضاء الإدارى، أو المحكمة التأديبية، أو المحكمة الإدارية، بمحافظة البحر الأحمر، بحالتها بقرار من رئيس الدائرة، أو المحكمة إلى الدائرة، أو المحكمة المختصة، ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة من قبل سكرتارية دائرة محكمة القضاء الإدارى، والمحكمة التأديبية، والمحكمة الإدارية، بمحافظة البحر الأحمر.





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