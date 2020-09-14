حتى التاسعة مساء.. قطع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد عبدالناصر: أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع الخدمة عن 12 منطقة حتى الساعة التاسعة مساء اليوم. وقالت الشركة، إن الإنقطاع نظرًا لتنفيذ أعمال تطوير ميدان رنين بشارع مسطرد القديم مما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم بمحطة مياه مسطرد. Advertisements وشملت المناطق (هليوبوليس – روكسى - الخليفة المأمون - حدائق القبة - منشية الصدر - منشية البكرى - العباسية – حلمية الزيتون- حدائق الزيتون – المطرية – بعض مناطق عين شمس الشرقية والغربية). وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وأكدت على أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​

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