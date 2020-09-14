اليوم.. ورشة عمل للجنة الاستشارية لـ"مبادرة سفراء الإعلام الجديد"

محمد اسماعيل - القاهرة - تَعقد اليوم اللجنة الاستشارية الخاصة بـ مبادرة سفراء الإعلام الجديد، ورشة عمل لدراسة الأفكار المقدمة من الشباب المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، لاختيار الأفضل من بين أكثر من 650 فكرة مقدمة حتى الآن.

وقررت اللجنة خلال الاجتماع الأول لها الأسبوع الماضي، مد فترة التقدم بالأعمال المشاركة حتى يوم الخميس القادم الموافق 17 سبتمبر بناء على طلب العديد من المتفاعلين مع المنصة.

وتهدف المنصة إلى تحقيق التواصل الدوري والمستمر مع هؤلاء المؤثرين وتفعيل دورهم بالتعاون مع الوزارة ليصبحوا حلقة الوصل بين الدولة والشباب.

وتتكون اللجنة الاستشارية من:

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عثمان بدران: مستشار تسويق ومؤسس شركة The Brand Bees.

نسمة الشاذلي: مؤسسة وكالة Stardust للعلاقات العامة ومؤلفة أغاني، ومنتجة تنفيذية.

تيمور عثمان: مصور وقائد إبداعي بشركة The Brand Bees. ​