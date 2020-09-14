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أخبار مصر | أول فوج سياحي يصل سقارة: "نتمنى مشاهدة الكشف الأثري الجديد"

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول فوج سياحي يصل سقارة: "نتمنى مشاهدة الكشف الأثري الجديد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت منطقة آثار سقارة اليوم الاثنين أول فوج سياحي قادم من فرنسا، وذلك بعد حوالي ١٤ يومًا من استئناف مصر لحركة السياحة الخارجية الثقافية.

واستمتع الفوج السياحي بجولة في المنطقة الأثرية، أعربوا فيها عن سعادتهم بزيارة مصر للتعرف على حضارتها العريقة، وتمنوا لو يتم الإعلان عن تفاصيل الكشف الأثري والتوابيت المغلقة التي تم العثور عليها في منطقة سقارة أثناء تواجدهم بمصر.

وأضافوا أن الأفلام الدعائية التي تم نشرها عنه في الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة قد أبهرتهم وشدت انتباههم لمعرفة المزيد عنه وعنما تضمنه هذه التوابيت. ثم توجه الفوج لزيارة منطقة دهشور الأثرية.

واستكمالا للاتصالات الهاتفية التي يجريها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع نظرائه من وزراء السياحة بالدول المختلفة، أجرى الدكتور خالد العناني اتصالا هاتفيا مع فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام والسياحة بالسودان، حيث بحثا تعزيز سبل التعاون في مجال السياحة والآثار بين البلدين خلال الفترة القادمة.

وخلال الاتصال تم مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بتبادل الخبرات في مجال حفظ وترميم الآثار وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف وتدريب شباب الأثريين والمرممين، بالاضافة الي دفع الحركة السياحية بين البلدين.

كما أجري الدكتور خالد العناني اتصالا هاتفيا اخر مع نظيره السعودي أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية ، حيث ناقشا تعزيز سبل التعاون في مجال العمل الاثري والسياحي، كما بحثا آليات جديدة للعمل على تنشيط الحركة السياحية بين البلدين.

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