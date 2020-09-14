أخبار مصر | أول فوج سياحي يصل سقارة: "نتمنى مشاهدة الكشف الأثري الجديد"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول فوج سياحي يصل سقارة: "نتمنى مشاهدة الكشف الأثري الجديد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واستمتع الفوج السياحي بجولة في المنطقة الأثرية، أعربوا فيها عن سعادتهم بزيارة مصر للتعرف على حضارتها العريقة، وتمنوا لو يتم الإعلان عن تفاصيل الكشف الأثري والتوابيت المغلقة التي تم العثور عليها في منطقة سقارة أثناء تواجدهم بمصر.
وأضافوا أن الأفلام الدعائية التي تم نشرها عنه في الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة قد أبهرتهم وشدت انتباههم لمعرفة المزيد عنه وعنما تضمنه هذه التوابيت. ثم توجه الفوج لزيارة منطقة دهشور الأثرية.
وخلال الاتصال تم مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بتبادل الخبرات في مجال حفظ وترميم الآثار وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف وتدريب شباب الأثريين والمرممين، بالاضافة الي دفع الحركة السياحية بين البلدين.
كما أجري الدكتور خالد العناني اتصالا هاتفيا اخر مع نظيره السعودي أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية، حيث ناقشا تعزيز سبل التعاون في مجال العمل الاثري والسياحي، كما بحثا آليات جديدة للعمل على تنشيط الحركة السياحية بين البلدين.