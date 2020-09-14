أخبار مصر | إنتاج أقمشة مفروشات وملابس باستخدام تريكو الجاكارد.. مشروع تخرج بتطبيقية حلوان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنتاج أقمشة مفروشات وملابس باستخدام تريكو الجاكارد.. مشروع تخرج بتطبيقية حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت طالبة بقسم الغزل والنسيج بجامعة حلوان مشروع تخرج عن انتاج اقمشة مفروشات وملابس معاصرة باستخدام تريكو الجاكارد للنهوض بالصناعة المصرية، حيث تهتم كلية الفنون التطبيقية بمساعدة الطلاب على اختيار مشاريع تساعدهم على مواكبة السوق وتطويره والتطبيق العملي لمناهج الدراسة الأكاديمية لتخريج طالب قادر على العمل والمنافسة في مجالات مختلفة.

وقد اعتمدت الطالبة ميرنا هاني سعيد في مشروع (محور تريكو) علي تطبيق استخدام الفن البصري أو ما یعرف بـ "الأوب آرت لابتكار تصميمات حديثة من اقمشة تريكو الجاكارد تناسب الاستخدام المعاصر لأقمشة المفروشات والملابس للنهوض بالصناعة المصرية وتأهليها للمنافسة الخارجية وذلك بالتعاون مع المجتمع الصناعي متمثل في احدي الكيانات الصناعية الكبرى بالمنظفة الصناعية بشبرا الخيمة والتي تم التنفيذ بها.

هذا وقد أقيم المشروع تحت اشراف الأستاذة الدكتورة منى السمنودي، والأستاذة الدكتورة امال يونس، والأستاذة الدكتورة رشا عبدالهادي، والأستاذة الدكتورة راوية علي، والمهندس مصطفى محمود.