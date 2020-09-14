أخبار مصر | قبل ما تسافر.. اعرف متوسط تأخيرات القطارات اليوم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر قبل ما تسافر.. اعرف متوسط تأخيرات القطارات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة، اليوم، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

واوضحت الهيئة، أن هذه الخطوط تشمل:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية



متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة.



ثانيًا: خط القاهرة السد العالي



متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:- متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:- - القاهرة أسيوط مدة ٤٥ دقيقة - أسيوط أسوان مدة 30 دقيقة ثالثًا: خط بنها بور سعيد Advertisements



متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط



متوسط تأخيرات القطارات مدة 20 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات مدة 20 دقيقة وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات باسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.