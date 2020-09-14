شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مهلة الداخلية لـ20ـ اكتوبر المقبل.. كل ما نعرفه عن الملصق الإلكتروني للسيارات «فيديو وصور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية عن المهلة الأخيرة أمام مالكي المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني، حتى في حال عدم حلول موعد الفحص الفني الدوري،تمهيداً لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة. وقالت الوزارة في بيان لها: «يقتصر تقديم الخدمات المرورية إلكترونياً على المركبات التي قامت بتركيب الملصق الإلكتروني، خلال مهله زمنية مدتها ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم، ويتم بعدها اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين» .

نستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن تلك المنظومة:

1- ما هو الملصق الإلكتروني؟؟ شريحة ذكية مدون عليها كافة بيانات العربية يتم ربطها بمركز المعلومات التابع للمرور وغرف العمليات على مستوى الجمهورية.

2- ماهي مميزات الملصق الإلكتروني؟؟ الملصق الإلكتروني والألواح المؤمنة أحد أهم الخطوات اللازمة لإدارة حركة المرور من خلال أنظمة النقل الذكية. ويوفر الملصق إمكانية التعرف على المركبات المُبلغ بسرقتها والمطلوبة أمنيا. ويتيح حصر أماكن الكثافات المروري وإخطارا غرف عمليات المرور على مستوى الجمهورية لتتمكن من التعامل السريع فك التكدسات بإرشاد قائدي المركبات بالطرق البديلة من خلال ربط الملصق بمركز المعلومات التابع للمرور.

3- كيف يمكن تركيبه؟ يتم تركيبه في جميع وحدات المرور على مستوي الجمهورية وحدات المرور تعمل وقت اضافي من الخامسة إلى الثامنة مساءا من أجل تركيب الملصق . يتقدم المواطن إلى وحدة المرور بالرخصة الخاصة بالسيارة يتم وضع الملصق على الزجاج الأمامي للسيارة ويتلف عند محاولة نزعه.

4- ما هي أماكن تركيب الملصق الإلكتروني؟ جميع وحدات المرور على مستوي الجمهورية يتم تركيب الملصق بواسطة الفنيين المختصين. كما نصت المادة 25 من قانون المرور الجديد على: «يصرف لكل مركبة ملصق إلكترونى، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكترونى صالحًا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه، ويتم توقيع غرامة على المخالف من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه».

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تركيب الملصق الالكتروني - صورة أرشيفية

تركيب الملصق الالكتروني - صورة أرشيفية

تركيب الملصق الالكتروني - صورة أرشيفية

تركيب الملصق الالكتروني - صورة أرشيفية

تركيب الملصق الالكتروني - صورة أرشيفية

تركيب الملصق الالكتروني - صورة أرشيفية

تركيب الملصقات الإلكترونية - صورة أرشيفية

الداخلية تبدأ في تعميم تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات على مستوى الجمهورية - صورة أرشيفية