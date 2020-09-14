شكرا لقرائتكم خبر عن شحوط مركب سياحي يحمل العلم الأمريكي في منطقة شعاب مرجانية بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت مصادر بيئية بالبحر الأحمر عن تلقيها إخطارا بشحوط مركب سياحي يرفع العلم الأمريكي في منطقة شعاب مرجانية بالقرب من جزيرة طوال شمال الغردقة بالبحر الأحمر. وأضافت المصادر أن المركب السياحي يحمل اسم «صن شاين»، وتوقف عن الإبحار بسبب الشروط في منطقة شعاب مرجانية. كانت أجهزة وزارة البيئة بالبحر الأحمر تلقت إخطار من الاجهزة الامنية المختصة بتعرض المركب السياحي للشروط بمنطقة شعاب مرجانية، فيما يجري التحقيق في الواقعة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,009

تعافي 84,161

وفيات 5,648

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شحوط مركب سياحي يحمل العلم الأمريكي في منطقة شعاب مرجانية بالبحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.