شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية وعدد الطلاب (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ بوابة التنسيق الالكترونى على موقع بوابة الحكومة المصرية الأسبوع المقبل فى تلقى طلبات طلاب المرحلة الثالثة من خريجى الثانوية العامة 2020 للالتحاق بالكليات والمعاهد العليا والمتوسطة المتبقية لطلاب تلك المرحلة بعد المرحلتين الأولى والثانية.

يبلغ عدد الأماكن الشاغرة في الكليات لطلاب كلاً من الشعبة العلمية والشعبة الأدبية نحو 60 ألف مكان متوفر لطلاب المرحلتين أغلبهم لطلاب الشعبة العلمية والنسبة الأقل لطلاب الشعبة الأدبية.

ويوم حاليًا موقع التنسيق الالكترونى بتلقى رغبات طلاب المرحلة الأولى والثانية من الثانوية العامة 2020 الراغبين فى تقليل الاغتراب والإقتراب من محال إقاماتهم، ولا يهدف تقليل الاغتراب إلى تغيير رغبات الطلاب، وارتفعت أعداد الطلبات التى تلقتها بوابة التنسيق الالكترونى لتغيير الرغبات إلى نحو 55 ألف طلب حتى الأحد 13 سبتمبر.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أن باب تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة، سيبدأ بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب، والتى سيتم اعلانها بعد حوالى 72 ساعة من غلق باب تلقى رغبات تقليل الاغتراب يوم الأربعاء 16 سبتمبر.

ويستطيع طلاب الثانوية العامة 2020 بالمرحلة الثالثة تسجيل رغباتهم فور فتح باب التقديم من خلال الضغط على هذا الرابط.

ويبلغ عدد طلاب المرحلة الثالثة 189 ألفًا و865 من الناجحين في الدور الأول من الثانوية العامة 2020 والبالغ عددهم 86 ألفًا و165 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في امتحان الدور الثانى بالثانوية العامة والبالغ عددهم 103 ألفًا و700 طالبة وطالبة.

وتتضمن القائمة الكاملة للكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية فى المرحلة الثالثة 287 مكانًا كما يلى: