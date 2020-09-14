شكرا لقرائتكم خبر عن وفد سوداني يشكر مصر على دعمها في مواجهة فيضان النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام وفد من المجتمع المدنى السودانى يمثل نداء الشمال وتحالف الولايات والاداره الاهليه ومبادره المجتمع المدنى بزياره السفارة المصرية بالسودان. والتقى في اجتماع بالسفير نادر زكي، القائم بالأعمال بالسفارة المصرية بالخرطوم، وتقدم الوفد باسم المنظمات المدنيه السودانيه بالشكر لحكومة وشعب مصر لما قدموه من دعم سخى لاخوتهم السودانيين وهم يواجهون كارثه الفيضان. وناقش الاجتماع العلاقة بين الشعبين وكيفية تطويرها في المجالات المختلفة عبر الزيارات المتبادلة والورش والسمنارات. واتفق الاجتماع إلى عقد ورشة لمناقشة القضايا التي طرحت في الاجتماع، والحرص على الاجتماعات المشتركة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,009

تعافي 84,161

وفيات 5,648

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