رئيسة "القومى للمرأة" تستقبل "سيدة القطار" اليوم بمقر المجلس لتكريمها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل رئيسة المجلس القومى للمرأة، اليوم الإثنين بمقر المجلس صفية أبو العزم المعروفة إعلامياً بسيدة القطار، لتكريمها على الدور الذى قامت به فى الدفاع عن مجند أثناء تواجدها بأحد القطارات.
وكانت رئيس المجلس القومى للمرأة، تواصلت مع صفية أبو العزم الملقبة بسيدة القطار، لتقديم الشكر لها على ما قامت به من موقف مشرف مع المجند داخل القطار، ورفضها التام لما بدر عن الكمسارى وإصراره على إنزال المجند بسبب ثمن التذكرة.
وأكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن ذلك ليس جديد على المرأة المصرية، وأن ما قامت به عمل إنسانى رائع، وأن السيدة المصرية دائما ما يظهر معدنها الأصيل، مؤكدة أنها قررت ضمها إلى المجلس القومي للمرأة فرع محافظة الغربية تقديرا لدورها.
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