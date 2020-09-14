شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة "القومى للمرأة" تستقبل "سيدة القطار" اليوم بمقر المجلس لتكريمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل رئيسة المجلس القومى للمرأة، اليوم الإثنين بمقر المجلس صفية أبو العزم المعروفة إعلامياً بسيدة القطار، لتكريمها على الدور الذى قامت به فى الدفاع عن مجند أثناء تواجدها بأحد القطارات.

وكانت رئيس المجلس القومى للمرأة، تواصلت مع صفية أبو العزم الملقبة بسيدة القطار، لتقديم الشكر لها على ما قامت به من موقف مشرف مع المجند داخل القطار، ورفضها التام لما بدر عن الكمسارى وإصراره على إنزال المجند بسبب ثمن التذكرة.

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