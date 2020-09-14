شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مائل للحرارة اليوم بالقاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 85 % .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة .

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجات، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.

وشهد أمس الأحد، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما شهدت السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية، وكان الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما وصلت نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 % .

كما شهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة .