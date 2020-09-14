كورونا في 24 ساعة| الصحة تعلن الإصابات وصدمة في عقار أكسفورد وشروط التطوع للاختبارات

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 900 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 84161 حالة.

وكشف الدكتور إيهاب كمال، مدير عام إدارة الحميات بوزارة الصحة، عن شروط التطوع لاختبارات لقاحات فيروس كورونا.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

"زيادة طفيفة".. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات "كورونا"

منظمة الصحة العالمية: رقم قياسي جديد في عدد إصابات كورونا المسجلة يومياً

هل يعاني أطفالكم من أعراض "كورونا".. إليكم ما يجب فعله

الصحة تُفعّل موقع تسجيل المتطوعين لإجراء تجارب لقاح كورونا في مصر

"تستمر لسنة".. الصحة تكشف شروط التطوع لاختبارات لقاح فيروس كورونا

"فايزر": لقاح كورونا قد يتاح للأمريكيين قبل نهاية العام

صدمة جديدة من أكسفورد.. لقاح كورونا لن يكون جاهزًا لمواجهة الموجة الثانية

كيف يهاجم فيروس كورونا الدماغ؟.. دراسة جديدة تشرح

إذاعة صينية: التجارة بين بكين والقاهرة تعكس حيوية التعاون الاقتصادي بين البلدينضبط 600 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات داخل مصنع في العبور

كورونا اليوم: الفيروس يضرب الأطفال بدون أعراض.. وعقار جديد يقلل الوفيات 80%

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إصابات "كورونا" عربياً تقترب من 1.5 مليون حالة.. ووفيّات العراق تتجاوز 8 آلاف

السودان يسجل ٤٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

منتهكًا الأوامر المحلية.. ترامب ينظم أول تجمع انتخابي في مكان مغلق منذ شهور

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أمريكا تقدم مليوني دولار تمويلا إضافيا للتصدي لجائحة كورونا في ليبيا

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