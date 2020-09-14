شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تخفيضها 20%.. أسعار التصالح في مخالفات البناء بجميع مدن وقرى البحيرة (مستند) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنشر «المصرى اليوم» سعر متر التصالح في مخالفات البناء في محافظة البحيرة بعد قرار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء بنسبة تصل إلى 20%، وقرار رئيس الوزراء بتخفيض سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء في القرى إلى 50 جنيهًا والذى أقرته محافظة البحيرة في التعديل الأخير على المبانى السكنية دون المبانى الإدارية والتجارية والصناعية.

وأكد المحافظ لدى اعتماده نسبة التخفيض الأخيرة أن أسعار التصالح في مخالفات البناء في محافظة البحيرة تعتبر من أقل الأسعار في المحافظات، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة البُعد الاجتماعى وظروف المواطنين عن وضع تلك الأسعار، تنفيذًا توجيهات الدولة بتشجيع المواطنين على التقدم بالطلبات للتصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفقًا لقانون التصالح الجديد.

أسعار التصالح في جميع مدن وقرى وعزب ونجوع محافظة البحيرة:

وتزايد البحث على جوجل مؤخرًا عن سعر متر التصالح في مخالفات البناء بجميع مدن وقرى محافظة البحيرة واستخدم المواطنين الكثير من عبارات البحث منها kanon_tasaloh moh gov eg وسعر متر التصالح وأسعار التصالح بعد التخفيض وقانون التصالح وقانون التصالح الجديد وجدية التصالح ومخالفات البناء وسعر متر التصالح

Advertisements