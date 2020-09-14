شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي مسقط رأس سعد زغلول في كفر الشيخ يطالبون بتحويل منزله لمزار سياحي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب أهالي قرية إبيانا التابعة للوحده المحليه لقرية منية المرشد بمركز ومدينة مطوبس بتحويل منزل الزعيم سعد زغلول بالقرية إلى مزار سياحي.

وقال الأهالي إن بيت سعد زغلول في القرية أصبح مهجورا رغم صور الزعيم التي تزين جدرانه، شاكين من تجاهله بعد نقل مقتنياته إلى بيت الأمة في القاهرة.

وقال نادر زغلول، عمدة القرية وحفيد الزعيم سعد زغلول، لـ«المصري اليوم»، إن جميع شوارع وأزقة قرية إبيانه تشهد على مرور الزعيم بها وله معها ذكريات.

منزل سعد زغلول

وأضاف أن منزل سعد زغلول هو منزل الأسرة، حيث ولد به، ووالده كان شيخ بلد القرية، ووالدته مريم هانم بركات من أعرق العائلات بالمنطقة.

والمنزل مكون من 3 أبنية، منها «الحرملك» وهو المبنى الأكبر ومخصص للسيدات، و«السلاملك» المخصص لاستقبال الضيوف وإدارة شؤون المنطقة.

وطالب عمدة القرية وحفيد سعد زغلول بترميم المنزل بمعرفة هيئة الأثار وتحويله لمزار سياحي لتعريف الأجيال والشباب بمسقط رأس الزعيم.

العمده نادر زغلول

فيما طالب محمد نجيب زغلول، رئيس حزب الوفد بمحافظة كفرالشيخ، بتحويل المنزل لمزار سياحي، وإعادة كل متعلقاته إليه، كما طالب برصف شوارع القرية.

وقالت عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، لـ«المصري اليوم»: «من حق أهالي قرية إبيانة أن يكون منزل زعيم الأمة مزارا سياحيا».

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أضافت: «لكن هذا ليس من اختصاصنا، وهو دور المجلس الأعلي للأثار، وسأعرض الأمر على المحافظ اللواء جمال نور الدين لعمل اللازم».

منزل سعد زغلول

من جهته، قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لـ«المصري اليوم»، إنه سيعد ملفا بهذا الأمر للعرض على وزير الأثار.

وأضاف المحافظ أنه سيدخل شوارع القرية ضمن خطة الرصف القادمة، مؤكدا أنه شرف لمحافظة كفرالشيخ أن يكون الزعيم سعد زغلول أحد أبنائها.

منزل سعد زغلول

منزل سعد زغلول

منزل سعد زغلول

منزل سعد زغلول

منزل سعد زغلول