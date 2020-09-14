شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2020.. تعرف على آخر موعد للتقديم ورابط تقليل الاغتراب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يغلق موقع التنسيق الالكترونى يوم الأربعاء 16 سبتمبر باب تقليل الاغتراب 2020، الذى بدأ في تلقى الطلبات اعتبارًا من يوم السبت الماضى، لتقليل الاغتراب للطلاب بين الكليات المناظرة وغير المناظرة في حدود نسبة 10%، وفق ما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات.

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، المشرف العام على التنسيق، إن 55 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى وطلاب المرحلة الثانية، سجلوا رغبات تقليل الاغتراب عبر الموقع الالكترونى للتنسيق، حتى صباح الأحد.

ويتلقى الموقع رغبات التحويلات من طلاب المرحلة الأولى وطلاب المرحلة الثانية خريجى الثانوية العامة 2020، بهدف تقليل الاغتراب فقط وليس لتغيير رغبات الطلاب ويستطيع الطالب تسجيل رغبات تقليل الاغتراب عن طريق الضعط على هذا الرابط، ولكن من الأفضل قراءة قواعد التحويل التي أعلن عنها وزارة التعليم العالى لتقليل الاغتراب.

وأكد المسؤولون عن التنسيق أنه لن يتم قبول أي طلبات للتحويل بهدف تقليل الاغتراب من خلال مكتب التنسيق، وأنه سيتم فقط قبول رغبات الطلاب عبر موقع التنسيق الالكترونى2020 .