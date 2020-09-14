شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2020.. تعرف على آخر موعد للتقديم ورابط تقليل الاغتراب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يغلق موقع التنسيق الالكترونى يوم الأربعاء 16 سبتمبر باب تقليل الاغتراب 2020، الذى بدأ في تلقى الطلبات اعتبارًا من يوم السبت الماضى، لتقليل الاغتراب للطلاب بين الكليات المناظرة وغير المناظرة في حدود نسبة 10%، وفق ما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات.
وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، المشرف العام على التنسيق، إن 55 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى وطلاب المرحلة الثانية، سجلوا رغبات تقليل الاغتراب عبر الموقع الالكترونى للتنسيق، حتى صباح الأحد.
ويتلقى الموقع رغبات التحويلات من طلاب المرحلة الأولى وطلاب المرحلة الثانية خريجى الثانوية العامة 2020، بهدف تقليل الاغتراب فقط وليس لتغيير رغبات الطلاب ويستطيع الطالب تسجيل رغبات تقليل الاغتراب عن طريق الضعط على هذا الرابط، ولكن من الأفضل قراءة قواعد التحويل التي أعلن عنها وزارة التعليم العالى لتقليل الاغتراب.
وأكد المسؤولون عن التنسيق أنه لن يتم قبول أي طلبات للتحويل بهدف تقليل الاغتراب من خلال مكتب التنسيق، وأنه سيتم فقط قبول رغبات الطلاب عبر موقع التنسيق الالكترونى2020 .
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
101,009
-
تعافي
84,161
-
وفيات
5,648
كانت هذه تفاصيل خبر تنسيق 2020.. تعرف على آخر موعد للتقديم ورابط تقليل الاغتراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.