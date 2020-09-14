شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يعلن رفع درجة الاستعداد لاستقبال الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المكتب الإعلامى لمحافظة البحيرة بيانًا باستعدادت المحافظة لموسم الشتاء، وتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، لإدارة الأزمات بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى والشركات العامة ومديريات الخدمات برفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار، والوقوف على مدى جاهزية بلاعات الصرف وصفايات الأمطار، وجاهزية محطات الصرف الزراعي للحفاظ على مناسيب المياه اللازمة لتشغيل وحدات تلك المحطات بكفاءة.

محافظ البحيرة يعلن رفع درجة الاستعداد لاستقبال الشتاء

ووجه «آمنة» بضرورة قيام رؤساء المدن بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ سيناريوهات ونماذج لمحاكاة كيفية التعامل مع أزمات سقوط الأمطار وطرق التغلب عليها لتقليل الآثار الناتجة عنها والحد من أخطارها.

محافظ البحيرة يعلن رفع درجة الاستعداد لاستقبال الشتاء

كما وجه المحافظ أيضًا باستمرار عمل غرف العمليات والمديريات لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفه العمليات المركزية بها، وتطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار في الشوارع، ومراجعة كافة الاستعدادات التعامل مع السيول في حال حدوثها وإزالة التعديات على الترع المصارف والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعى.

محافظ البحيرة يعلن رفع درجة الاستعداد لاستقبال الشتاء

كما وجه «آمنة» بمراجعة المبانى الآيلة للسقوط واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ومراجعة المعديات والمراكب النيلية كل في نطاق المحافظ ووقف المخالف منها، وتكثيف أعمال صيانة خطوط الإنارة ومراجعة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية، وأيَضا مراجعة الكباري والمزلقانات والمعابر غير الآمنة والتشديد على إنارتها، واستنفار معدات وسيارات سحب المياه واللوادر والأطقم العاملة عليها .

محافظ البحيرة يعلن رفع درجة الاستعداد لاستقبال الشتاء

محافظ البحيرة يعلن رفع درجة الاستعداد لاستقبال الشتاء

محافظ البحيرة يعلن رفع درجة الاستعداد لاستقبال الشتاء