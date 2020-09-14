شكرا لقرائتكم خبر عن الأول والأدق بتاريخ البشرية.. اعرف حكاية التقويم المصرى القديم × 12 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رأس السنة المصرية لدى الفراعنة هى أول تقويم مصرى وعالمى فى التاريخ الإنسانى، وهو تقويم شمسي وضعه قدماء المصريين لتقسيم السنة إلى 13 شهرا، بالاعتماد على دورة الشمس.

وبدأت السنة المصرية رقم 6262، الجمعة الماضية، ونشرت الصفحة الرسمية لقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار بموقع "فيس بوك" أبرز المعلومات عن التقويم المصرى القديم:

1 - يعود التقويم المصرى إلى عام 4241 قبل الميلاد.

2- بدأ قبل عصر الأسرات وتكوين الدولة المصرية الموحدة.

3 - اكتشف المصريون القدماء حينها السنة القمرية وقسموها لفصول وشهور وأيام وساعات.

4 - استطاعوا التفرقة بين السنة البسيطة والكبيسة ما يمثل إعجازاً فلكياً في ذلك الوقت.

5 - يعتمد التقويم القبطى أو "تقويم الشهداء" بشكل أساسى على التقويم المصرى القديم، الذى يطلق عليه التقويم الشمسى (النجمي).

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6 - هو نظام الحساب الذى وضعه المصريون القدماء لتقسيم العام.

7 - كان العام لديهم عبارة عن 13 شهراً.

8 - تم حسابه اعتمادًا على دورة الشمس، حيث يعتبر من أوائل التقاويم التى عرفتها البشرية وأدقها من حيث ظروف المناخ والزراعة خلال العام.

9 - المزارع المصرى ظل يعتمد عليها لتحديد مواسم الزراعة والمحاصيل منذ آلاف السنين.

10 - ساهم التقويم المصرى فى وضع التقويمات المختلفة للحضارت القديمة برغم اختلافها سواء كانت شمسية أم قمرية.

11 - كانت الحسابات تجرى وفق دوران الشمس على أن يتم تقسيم السنة إلى ثلاثة عشر شهراً.

12 - رغم سلسلة التغيرات التي طالته فيما بعد لكنه هو الأدق إلى الآن بسبب ظروف الجو فضلاً عن مواسم الزراعة المختلفة.