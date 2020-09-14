استمتع بكنوز توت عنخ آمون.. كل ما تريد معرفته عن متحف الغردقة × 7 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال رحلتك للغردقة لا تنسى زيارة متحف الغردقة القومى ومشاهدة مقتنيات توت عنخ آمون التى انضمت للقطع الأثرية مؤخرا، حيث استقبل المتحف 10 قطع من كنوز الفرعون الذهبى ليتم عرضها لأول مرة بالمتحف. وتفقد الدكتور خالد العنانى خلال زيارته للغردقة المعرض المؤقت لبعض كنوز توت عنخ آمون، موضحا أن هذا المعرض يعد بمثابة عنصر جذب للسائح في مدينة الغردقة لمشاهدة كنوز الملك الشاب لأول مرة، والتعرف على الحضارة المصرية العريقة وأهمية الفن والحياة لدى المصرى القديم. وإليك مواعيد الزيارة وأسعار التذاكر: ⁦ ⁩1 - يفتح متحف الغردقة القومي أبوابه للزائرين طوال أيام الأسبوع يومياً على فترتين. 2 - الفترة الصباحية من 10صباحاً وحتى 1 مساءً. Advertisements 3 - الفترة المسائية من 5 مساءً وحتى 11 مساءً. 4 - أسعار التذاكر للمصريين 80 جنيها. 5 - وتذكرة الطالب مصرى 40 جنيها. 6 - الزائر الأجنبي 200 جنيه. 7 - الطالب الأجنبي 100 جنيه.

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