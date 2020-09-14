شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 5894 تعديًا ومخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الغربية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي أسفرت عن إزالة 5894 حالة منذ بدء التنفيذ في 16 مارس وحتى 8 / 9 / 2020.
وأشار محافظ الغربية في بيان، الأحد، إلى إزالة 1038 مخالفه تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 55 فدان وقيراط و14 أسهم، وإزالة 1507 مخالفة بناء بمساحة 187 ألف و559 مِتْرًا، بالإضافة إلى إزالة 3349 تعديًا على أراضي أملاك الدولة بمساحة 493 ألف و524 متر مربع.
وأكد الدكتور طارق رحمي أنه لا تهاون مع أية مخالفات وسوف يتم إزالتها فورا وتطبيق القانون بكل حزم، مع استمرار تنفيذ حملات الإزالة بمختلف المراكز والمدن على مستوى المحافظة للقضاء على تعديات أو مخالفات البناء واتخاذ الإجراء القانونية ضد المخالفين.
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