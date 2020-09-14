شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة الاثنين.. والقاهرة 36 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لليوم الاثنين، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة لكل محافظات مصر.

درجات الحرارة المحسوسة هي التي تعتمد على عوامل كثيرة مثل نسبة الرطوبة ونشاط الرياح وسرعتها، وهل المكان مغلق وسيئ التهوية أو مفتوح وجيد التهوية، وهل في ارض زراعية أو أرض صحراوية، والتي تجعل المواطن كثيراً ما يشعر بدرجة حرارة أعلى من درجات الحرارة المتوقعة والتي تعلنها الهيئة.

على سبيل المثال نسبة الرطوبة حينما تكون مرتفعة درجات الحرارة تكون أعلى، وممكن الحرارة تكون 37 والإحساس بها 39 أو 40.

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر المتوقعة والمحسوسة اليوم الاثنين.

المدينة المتوقعة المحسوسة - عظمي صغرى عظمي صغرى القاهرة 34 24 36 27 الاسكندرية 30 25 32 29 وادي النطرون 34 24 36 26 طنطا 34 24 36 27 شبين الكوم 34 24 36 27 دمنهور 33 25 35 29 بلطيم 31 25 34 29 مطروح 29 23 31 26 السلوم 30 22 32 25 سيوة 36 23 38 26 بورسعيد 31 25 34 29 دمياط 31 26 34 30 الزقازيق 34 25 36 28 المنصورة 34 24 36 26 الإسماعيلية 35 23 37 26 السويس 35 23 37 26 العريش 33 23 36 26 رفح 32 22 34 25 رأس سدر 38 25 40 28 نخل 37 20 39 22 نويبع 35 Advertisements 29 37 32 طابا 34 25 36 28 كاترين 34 20 35 21 الطور 35 26 37 29 شرم الشيخ 38 30 41 34 الغردقة 37 28 40 31 مرسى علم 37 29 40 32 الفيوم 35 24 36 26 بني سويف 36 23 37 24 المنيا 36 23 39 24 أسيوط 37 24 39 26 سوهاج 38 26 39 28 قنا 40 26 42 28 الأقصر 41 27 43 28 أسوان 42 27 43 28 ادفو 41 27 42 28 أبوسمبل 42 28 43 28 الوادي الجديد 42 22 43 23 شلاتين 38 26 39 28 أبورماد 37 27 38 29 حلايب 35 27 38 29 رأس حدربة 35 28 37 30