شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بتعيين أيمن إبراهيم رئيسًا لجامعة بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت إدارة الإعلام بجامعة بورسعيد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعين الاستاذ الدكتور أيمن محمد ابراهيم رئيس للجامعة، بعد أن كان مكلف كقائم بأعمال رئيس الجامعة. والدكتور أيمن محمد ابراهيم خريج هندسة بورسعيد، وتدرج فيها علميا معيدا فمدرس فاستاذ مساعد ثم استاذ وعميدا لكلية الهندسة، وشغل موقع نائب رئيس جامعة بورسعيد لشؤون الدراسات العليا ثم قائم بأعمال رئيس الجامعة لمدة شهرين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,009

تعافي 84,161

وفيات 5,648

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