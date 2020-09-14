شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الجامعات الإسلامية تهدي درعها لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في تجديد الخطاب الديني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أهدى الدكتور أسامة العبد، الأمين العامة لرابطة الجامعات الإسلامية، درع الرابطة للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تقديرًا لجهوده في تجديد الخطاب الديني، ودور وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في نشر الفكر الوسطي الصحيح.
تسلم الدرع نيابة عن الوزير الدكتور هشام عبدالعزيز على أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولي لرابطة الجامعات الإسلامية الذي عقد أمس الأحد بجامعة الإسكندرية تحت عنوان ” دور الجامعات في خدمة المجتمع وترسيخ القيم».
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